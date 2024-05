Feuerwehreinsätze in Mönchengladbach Drei Brandmeldungen innerhalb weniger Minuten

Bei der Feuerwehr in Mönchengladbach sind am Vormittag des Fronleichnamstag, 30. Mai, fast zeitgleich drei Einsatzmeldungen eingegangen. Gegen 10.25 Uhr wurde der Leitstelle telefonisch mitgeteilt, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Willy-Beines-Straße ein piepender Rauchwarnmelder und leichter Brandgeruch wahrnehmbar sei. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell feststellen, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Der Topf wurde vom Herd genommen und die Wohnung belüftet.