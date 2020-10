Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach : Drei Absolventinnen für Leistungen augezeichnet

Mönchengladbach Wegen herausragender Leistungen hat der Förderverein des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Niederrhein drei Absolventinnen ausgezeichnet. Insgesamt machten rund 470 Frauen und Männer an dem Fachbereich im vergangenen Studienjahr ihren Abschluss.

Carolin Sosna verfasste für ihre Bachelorarbeit eine methodenkritische Bewertung des Einsatzes von Verfahren zur Massendatenanalyse in der Jahresabschluss- und Außenprüfung am Beispiel von Benford´s Law. Madita Hastedt nahm am deutsch-französischen Masterprogramm „Internationales Marketing“ teil. Dieser Studiengang schließt mit einem deutschen und einem französischen Mastertitel ab. Ihre Arbeit schrieb sie über die Businees-to-Business-Markt-Segmentation in der Lastkraftfahrzeugindustrie. Katja Keggenhoff erlangte den Titel Doktorin der Philosophie in einer kooperativen Promotion mit der Universität Münster. Sie untersuchte partizipative Aktivitäten in der Stadtentwicklung am Beispiel zweier ökonomisch und sozial benachteiligter Quartiere in Solingen und Viersen.