Grundsteinlegung in Mönchengladbach : Vivawest baut 55 Wohnungen in Rheydt

Vivawest baut 55 Wohnungen in Rheydt

Grundsteinlegung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Für das Bauprojekt auf dem ehemaligen Real-Gelände an der Bendhecker Straße war jetzt Grundsteinlegung. Ein Fünftel der Wohnungen soll öffentlich gefördert werden.

An der Bendhecker Straße wächst ein neues Wohngebäude mit 55 Wohnungen heran. Nun war Grundsteinlegung für das Bauprojekt. „Wir möchten, dass Mönchengladbach eine wachsende Stadt wird, mit unserer Wachstumsstrategie wollen wir Menschen nach Mönchengladbach locken“, sagte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Das neue Projekt der Vivawest Wohnen GmbH aus Gelsenkirchen, die das Gebäude schlüsselfertig von der Fairhome GmbH, die zur Mönchengladbacher Dornieden-Gruppe gehört, übernehmen wird, sei ein Beispiel dafür, „dass man nicht nur ganz hochpreisig bauen kann“.

Reiners erinnerte jetzt daran, dass im Dezember 2018 der Bauantrag gestellt worden war und die Baugenehmigung im Mai 2019 erteilt worden sei. „Das geht nicht in allen Kommunen so schnell“, sagte die Sprecherin der Vivawest, Claudia Goldenbeld. Sie kündigte an, dass Vivawest bis Ende 2023 5.700 Wohnungen im Wert von über eine Milliarde Euro errichten lassen werde. 20 Prozent davon werden öffentlich gefördert sein. Die 55 Wohnungen, die auf dem ehemaligen Real-Gelände ohne öffentliche Förderung errichtet werden, sollen trotzdem vergleichsweise preisgünstig vermietet werden. Genaue Zahlen konnten die Verantwortlichen noch nicht nennen. Die Netto-Miete pro Quadratmeter solle aber auf jeden Fall einstellig sein.