Beim Dorffest : Winkeln feiert die Einweihung seiner neuen Kreuzanlage

Winkeln Jahrelang haben die Winkelner bei ihren Dorffesten Geld für ihre Kreuzanlage gesammelt. Nun ist sie restauriert und eingeweiht – auch das wurde gefeiert.

Die Stimmung der Winkelner ließ sich von einigen Problemen nicht trüben: Zuerst musste das Dorffest aus organisatorischen Gründen auf den Muttertag gelegt werden, dann konnte der erste Vorsitzende der Honschaft Winkeln der St. Josef Bruderschaft Venn nicht anwesend sein, da er nach einem Sturz im Krankenhaus liegt. „Wenigstens scheint heute die Sonne für uns und lockt viele Besucher an“, sagte Thomas Esser, zweiter Vorsitzender der Honschaft Winkeln, als das Fest dann doch gefeiert wurde. Am gestrigen Sonntag begann das Fest gegen 12 Uhr nach einem Wortgottesdienst. Gefeiert wurde aber schon am Tag zuvor, und das ausgiebig bis fast zwei Uhr morgens.

Das Winkelner Dorffest wird alle zwei Jahre gefeiert. Der Erlös, der durch den Verkauf von Marken oder durch eine Tombola zusammenkommt, kam in den vergangenen Jahren immer der Kreuzanlage, die im Herzen des Dorfs liegt, zugute. „Die Anlage ist für uns sehr wichtig. Seit knapp 30 Jahren kümmert die Bruderschaft sich um sie, pflegt sie. Durch das Programm ‚Wohnumfeldverbesserung‘ der Stadt konnte die Kreuzanlage jetzt restauriert werden“, berichtet der zweite Vorsitzende Thomas Esser. Am gestrigen Sonntag wurde die restaurierte Anlage eingeweiht. Auch zwei neue Bänke kamen hinzu und laden die Dorfbewohner zum Verweilen ein. Bei der Restaurierung halfen ebenfalls einige Winkelner mit.

Das Dorffest in Winkeln mag nicht das größte sein, es ist jedoch gut besucht und die Stimmung ist hervorragend. „Ich bin hier geboren und hoffe darauf, für immer hier leben zu können“, sagt Johannes Faßbender, Kassierer der Honschaft Winkeln. Winkeln sei eine der kleinsten Mönchengladbacher Ortschaften, sagt er, jedoch seien der Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Ort nicht zu überbieten. „Wir kennen uns hier. Das macht den großen Unterschied zur Stadt aus.“ Auch die Struktur der Bruderschaft hebt sich von anderen ab. Unsere Frauen sind uns nicht weniger wichtig, deshalb haben wir die ‚Winkelner Girls‘, die sich in der Umgebung durch ihre Auftritte schon einen Namen gemacht haben“, erklärt Faßbender.

Der Zusammenhalt ist auch das, was Thomas Esser am Leben in Winkeln an besten gefällt. „Wir helfen uns alle untereinander“, sagt er, während er Essen für die Besucher des Dorffests grillt und Brötchen verteilt. Die Kreuzanlage ist dafür das beste Beispiel, wie Esser findet: „Während die Bruderschaft sich um die Pflege der Anlage kümmerte, kamen immer wieder Bewohner vorbei – backten Kuchen oder brachten uns Brötchen. Auch wenn es nur guter Zuspruch war. Der Zusammenhalt im Dorf ist einfach unschlagbar.“