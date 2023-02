Junge von Dogge verletzt Wenn Hunde in Mönchengladbach zur Gefahr werden

Ein zwölfjähriger Junge radelt mit seinem Freund an einem Firmengelände vorbei. Plötzlich nähert sich den beiden ein großer Hund. Als der Zwölfjährige sein Fahrrad zwischen sich und die bellende, etwa 45 Kilogramm schwere Dogge zu bringen versucht, beißt das Tier zu und verletzt den Jungen schwer. So soll es sich laut Polizei am Freitagnachmittag in Wickrath-Mitte zugetragen haben. Der Zwölfjährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Halter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Nach Polizei-Angaben musste er seinen Hund allerdings nicht abgeben.