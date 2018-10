Mönchengladbach: DJK Hehn eröffnet Kunstrasen-Platz

Mönchengladbach Nur elf Wochen nach Baubeginn ist der Kunstrasenplatz der DJK Hehn fertig. Die Stadt gab 630.000 Euro dazu. Zur Eröffnung kam Prominenz aus der Stadt – und aus dem DFB.

Die DJK Sportfreunde Hehn haben einen neuen Kunstrasenplatz. Zur Eröffnung des Platzes am Rennbahnweg war alles großzügig in den Vereinsfarben Blau-Weiß geschmückt. Dass der Beginn des Baus nur elf Wochen her ist, mag man beim Blick auf den strahlend grünen Kunstrasenplatz kaum vermuten. „Dass in so kurzer Zeit etwas so Tolles geschaffen werden konnte, ist immer noch erstaunlich“, staunt Besucher Detlef Jansen. Damit auf dem Platz friedlich und unfallfrei gespielt werden kann, begann die Eröffnungsfeier mit einer Segnung durch die Pfarrer Hans-Gerd Schütt und Harald Josephs. Schütt hat wegen seines Engagements im DJK-Sportverband einen besonderen Bezug zu diesem Ereignis.