Historisches Gebäude in Mönchengladbach Hakenkreuze an einer Rathaus-Treppe?

Mönchengladbach · Sind auf einer Treppe in einem denkmalgeschützten Nebengebäude von Rathaus Rheydt Hakenkreuze in der Verzierung zu sehen? Das vermuten die Linken und fordern in einem Antrag Aufklärung. Die Stadtverwaltung widerspricht und ordnet die Muster anders ein.

10.11.2023 , 12:26 Uhr

Hakenkreuze im Rathaus Rheydt? Um dieses Treppenhaus in einem Verwaltungsgebäude in Mönchengladbach geht es. Foto: Andreas Gruhn