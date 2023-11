Hakenkreuze an Mönchengladbacher Rathaustreppe? „Niemand ist der Meinung, dass Nazi-Symbole in irgendeiner Weise präsentiert werden sollen“

Die Treppe in einem Nebengebäude des Rheydter Rathauses sorgt für Gesprächsstoff. Dort sollen vermeintliche Hakenkreuze in der Verzierung zu sehen sein. Die Linke forderte in einem Antrag das Gebäudemanagement der Stadt und die Verwaltung auf, zu prüfen, ob Relikte und Symbole aus nationalsozialistischer Zeit an städtischen Gebäuden zu finden sind. Der Betriebsausschuss hatte diesen Antrag an den Kulturausschuss verwiesen, dieser schmetterte ihn jetzt vehement ab.