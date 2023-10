Tim Klüssendorf zu Gast in Mönchengladbach SPD-Politiker diskutieren über Gerechtigkeit

Die Lobbyisten von Banken und Investmentfonds würden sich die Klinke in die Hand geben, um mit ihm über Steuererleichterungen zu sprechen. „Die arbeitende Mitte hat keine Lobby, die sich für sie einsetzt“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Tim Klüssendorf. Der Parlamentarier aus Lübeck war auf Einladung seiner Fraktionskollegin Gülistan Yüksel nach Gladbach gekommen, um seine Position zu „Gerechtigkeit und Respekt in Krisenzeiten“ darzustellen und eine Antwort auf die Frage zu geben „Wie können wir gegen Ungleichheit ansteuern?“. Für die durch Krankheit stimmlose Yüksel übernahm Janann Safi, der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende, als Moderator die Begrüßung der vielen Gäste im Saal der Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach. Das Thema sei insofern bedeutsam, als dass die Schere zwischen reich und arm immer weiter auseinandergehe. „Wie können wir die Ungleichheit beenden in einem Land, das zu den reichsten der Welt gehört?“, fragt Safi, der zweifelt, ob das vorhandene soziale Netz noch ausreichend funktioniert, um auch diejenigen an der Gesellschaft teilhaben zu lassen, die nichts oder wenig haben. „Wer bezahlt für soziale Gerechtigkeit“, so seine Frage, auf die Klüssendorf eine Antwort geben wollte.