Diskussion mit SPD-Politiker in Mönchengladbach Rolf Mützenich: Die Welt stand kurz vor einem Atomkrieg

Er sei kein Hellseher, sagte Rolf Mützenich in seiner Antwort auf die Frage, wo er Deutschland in zehn Jahren sehe. Auf Initiative der Mönchengladbacher Bundestagsabgeordneten Gülistan Yüksel und Einladung von Studienrat Reinhard Bitter war der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion ins Hugo-Junkers-Gymnasium zu einer Diskussionsveranstaltung mit Schülern gekommen. Er hoffe, so der Politiker aus Köln, ein Land vorzufinden, das eine Demokratie ist. Jeder müsse dafür eintreten, mahnte er die Schüler in der rappelvollen Aula. Auch hoffe er, dann in einem Land zu leben, das stärker für den Klimaschutz einsteht und dabei zukunftssichere Arbeitsplätze hat. Zudem hoffe er auf ein Europa ohne Gewalttätigkeiten.