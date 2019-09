Klimatnotstand in Mönchengladbach? : Debatte mit Klima-Aktivisten im Umweltausschuss

Jugendliche von Fridays for Future demonstrierten vor der letzten Ratssitzung im Sommer am Rathaus Rheydt für Klimaschutz und legten sich auf die Rathaus-Stufen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Reihe Unterstützer fordert Klimaschutz-Maßnahmen der Stadt. Die SPD will dafür stimmen, den Klimanotstand auszurufen.

Der Klimaschutz wird am Mittwoch Thema im Umweltausschuss sein. Bürger und Organisationen, die die Ausrufung des Klimanotstandes für Mönchengladbach fordern, dürfen sich durch einen Verfahrenstrick an der Diskussion beteiligen. Wie CDU-Politiker Martin Heinen, Vorsitzender des Umweltausschusses, sagte, beginnt dazu um 16 Uhr eine Diskussion im Ratssaal in Rheydt. „Ich habe alle Mitglieder des Umweltausschusses und Fachleute der Verwaltung eingeladen zu dem Dialog mit den beteiligten Gruppen“, sagte Heinen. Der Vorschlag dieser Debatte war von der SPD gekommen. Zuschauer sollen im Ratssaal und nicht auf der Empore sitzen. Dadurch sollen Ausschussmitglieder und Bürger eine Stunde lang auf Augenhöhe diskutieren können, so Heinen. Um 17 Uhr beginnt dann die eigentliche Sitzung, in der Zuschauer kein Rederecht haben und in der der Bürgerantrag über den Klimanotstand Thema ist.