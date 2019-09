Gastbeitrag : Nach uns die Sintflut?

Rheydt Der Autor ist Leiter der Verbraucherzentrale Mönchengladbach und plädiert für klimafreundlichen Konsum.

Das Thema „Klima“ – so scheint es – spaltet die Gesellschaft. Für die einen ist es ein weiterer vorgeschobener Grund der Politik, Steuern zu erhöhen und Freiheiten zu beschränken. Die andere Seite spricht von Flugscham, dem Schutz grüner Vorgärten und veganer Ernährung. Dazwischen stehen wir als Verbraucher und fragen uns, was wir gegen den Klimawandel tun können und ob wir verantwortlich sind. Darüber will die Verbraucherzentrale am heutigen Donnerstag in Rheydt informieren und diskutieren unter anderem mit Experten der Hochschule Niederrhein und der Stadt und einer Vertreterin von „Fridays for Future“.