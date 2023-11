Zusammenleben in Mönchengladbach Wie sich Rassismus im Schulalltag zeigt

„Ja“, sagt Wiam, „ich habe hier in der Schule schon blöde Kommentare gehört, von Schülern und Lehrern.“ Die Schülerin geht in die Oberstufe des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums (Huma) und lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Geboren ist sie in Italien, ihre Eltern in Marokko. Aus religiösen Gründen trägt sie ein Kopftuch. Es seien die kleinen Dinge wie Blicke und Sprüche, in denen sich ein alltäglicher Rassismus ausdrücke. Vielleicht seien sie „nicht böse gemeint“, aber „die Schülerinnen und Schüler müssen sensibilisiert werden“, so Wiam. Denn diese Reaktionen haben sie verletzt.