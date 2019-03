Kolumne Mensch Gladbach: Diplomatische Macher gesucht

Mönchengladbach Seit klar ist, dass Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners 2020 nicht erneut antritt, sind die Karten neu gemischt. Denn die CDU muss einen Kandidaten finden. Was der neue OB so mitbringen sollte ...

Was das mit Mönchengladbach zu tun hat? Nun, der Stadt steht im Herbst kommenden Jahres ein Regierungswechsel bevor, jedenfalls bezogen auf den Oberbürgermeister. Denn Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiners macht nicht mehr weiter, was bei einem fünffachen Großvater, der mehr Zeit mit den Enkeln verbringen will und seine Altersvorsorge gesichert hat, verständlich ist. Doch stellt sich für seine Partei, die CDU, und ganz allgemein die Frage: Wer folgt nach? An potenziellen Kandidaten, männlich wie weiblich, herrscht kein Mangel. Wie sie regieren würden, wissen wir nicht. Eher schon, wie der ideale Oberbürgermeister sein sollte.