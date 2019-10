Platz für Kleingewerbe : Dilthey-Gelände kann bebaut werden

Mönchengladbach Die ersten Grundstücke sind schon verkauft. Auf dem elf Hektar großen Areal entstehen Wohnhäuser, Büros, Gewerbebetriebe und eine Kita.

Der erste Spatenstich ist ein wichtiger Moment. Obwohl im Grunde nur einige wichtige Personen einen weißen Helm aufsetzen und mit ihren Schaufeln etwas Dreck aufwirbeln. Es ist ein symbolischer Akt. Der wurde gestern auf dem Dilthey-Gelände an der Broicher Straße zelebriert – bei usseligem Regenwetter. Vorausschauend hatten die Verantwortlichen ein Zelt errichten lassen, in dem die Reden gehalten wurden und anschließend Häppchen und Getränke verkostet wurden.

Ab dem Jahr 1905 hatte die Firma Dilthey an dieser Stelle in Rheindahlen eine Baumwoll- und Zellspinnerei sowie eine Zwirnerei, Färberei und Bleicherei betrieben. Das Unternehmen ging unter, als das große Fabriksterben in der Textilindustrie begann. Viele Jahre lag das riesige Areal brach. Dann fand sich ein Investor – die Gepa Projektgesellschaft aus Krefeld. Innerhalb eines halben Jahres wurden die vielen Fabrikgebäude und Hallen abgerissen , und nun kann die Erschließung des Areals erfolgen.

Wernhard Dilthey gründete 1804 in Rheydt die Firma „W. Dilthey & Co“. 1905 wurde der Betrieb in Rheindahlen aufgenommen.

Von einer erfreulichen Win-Win-Situation sprach Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderung WFMG. „Kleinteilige Grundstücke sind genau das, was wir brauchen“, sagte er. Besonders erfreulich sei, dass die Stadt nun auch ihre Flächen, die sich hinter dem Gepa-Gelände bis zur Bahn erstrecken, erschließen könne. Die Erschließungsstraße, die jetzt gebaut werden soll, wird beide Flächen miteinander verbinden. Eine gute Signalwirkung habe die Erschließung des elf Hektar großen Geländes auch nach außen. „Es zeigt sich, dass man in Mönchengladbach gut investieren und umsetzen kann“, sagte Schückhaus.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners freut sich, dass im vorderen Bereich des Geländes an der Broicher Straße ein Kindergarten gebaut wird. „Hier gibt es dringend benötigte Grundstücke für den Mittelstand, und der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist groß. Die Entwicklung des ehemaligen Dilthey-Geländes ist durch und durch positiv für Rheindahlen und die ganze Stadt“, sagt er.

Investor Wolfgang Marbach betonte die „tolle Unterstützung“ durch die Stadt: „Das habe ich in anderen Städten schon ganz anders erlebt.“ Er gehe das Projekt gemeinsam mit seinem Kompagnon Giuseppe Ferraro optimistisch an. Immerhin werden in diesen Tagen bereits die ersten Notarverträge gemacht. „70 Prozent der Flächen sind so gut wie weg“, sagte Marbach.