Modernes Lehr- und Lernmaterial : Lieber leichte Tablets als dicke Bücher

Mönchengladbach Die Gesamtschule Neuwerk gehört zu den ersten Schulen in der Stadt, die vom Digitalpakt profitierte. Die Schüler finden es gut.

Erdkundeunterricht im Leistungskurs der Q1: Lehrer Sebastian Keelan sitzt am Pult. In den Händen hält er keinen dicken Atlas oder Arbeitsblätter, stattdessen arbeitet er, genau wie die Schüler, an einem iPad. Alles, was er an seinem Tablet sehen kann, wird für die Klasse an eine Leinwand gebeamt. Je zwei Schüler teilen sich ein iPad, an dem sie ihre Aufgaben bearbeiten. Gerade sitzen sie vor einer digitalen Karte. Anders als auf dem Papier haben sie hier die Möglichkeit, spezifische Aspekte zu beleuchten. So können sie beispielsweise Ebenen ausblenden, „die komplexe Karte einfach runterbrechen“, wie Lehrer Sebastian Keelan sagt. Für Keelan bietet die Digitalisierung des Unterrichts viele neue Möglichkeiten. Gelerntes ließe sich besser visualisieren und dadurch einfacher einprägen, er könne Tafelbilder einfach per Mail versenden, so dass sicher alle auf demselben Stand sind, und es muss weniger Papier für Kopien verschwendet werden. „Die Technik soll das Schulbuch oder die Tafel nicht ersetzen, sie können aber ergänzen“, sagt er.