Elisabeth-Krankenhaus : Patienten lernen Operateur per Videokonferenz kennen

Patienten lernen Operateur per Videokonferenz kennen

Rheydt Das Elisabeth-Krankenhaus arbeitet an einem Digitalisierungs-Projekt, das Ärztebesprechungen per Videokonferenz ermöglicht. Zugleich sollen aber auch die Patienten eingebunden werden.

Wenn sich das Herz-Team in der Kardiologie des Elisabeth-Krankenhauses trifft, um Therapien und anstehende Operationen zu besprechen, haben einige Mitglieder einen Weg hinter sich, der sie viel Zeit kostet. Die Herzchirurgen reisen jeweils aus Düsseldorf an. Das soll sich ändern: Und zwar mit Hilfe eines Digitalisierungskonzepts, das die Teilnahme der Chirurgen per Videokonferenz erlaubt, aber auch die Übermittlung von Daten, den raschen inhaltlichen Austausch sowie die Einbindung der Patienten.