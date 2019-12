Der erste in Nordrhein-Westfalen : Digitaler Orgel-Simulator ist eine Offenbarung

Mönchengladbach Zum Eröffnungskonzert der neuen Hauptwerk-Orgel der Musikschule spielte Wolfgang Seifen, Organist an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.

Man ist überrascht von dem authentischen und kraftvollen Klang der neuen Orgel, die in Wahrheit gar keine Orgel ist, sondern ein volldigitaler Simulator, der Töne berühmter Orgeln samt Raumklang abspielt. Mit Seifen, Orgelprofessor aus Berlin und Organist an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, hat die Musikschule einen international renommierten Gastsolisten gewonnen. Er führt das akustische Spektrum mit einer Virtuosität vor, die an Zauber reicht – von weichen Flötenklängen über schnarrende, näselnde Zungenstimmen bis zu monumentalen Akkorden, die bis in die letzten Ritzen des Carl-Orff-Saals dringen. Seifen hat die Orgel aber vor dem Konzert so behutsam intoniert, dass der Klang den Saal nicht sprengt.