Kostenpflichtiger Inhalt: Digitale Beratung im Selbstversuch : Richtiger Stil aus dem eigenen Kleiderschrank

Unsere Autorin im Outfit nach der Stilberatung. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Cornelia Dick ist Stilcoach und bietet in Workshops Beratung zu dem an, was bereits im Kleiderschrank hängt. Ein Selbstversuch, an dessen Ende ein winterliches Outfit steht.