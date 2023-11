Konzert in Mönchengladbach Festival der Liebe mit Dieter Thomas Kuhn

Schlager-Barde und Gute-Laune-Sänger Dieter Thomas Kuhn, eigenen Angaben zufolge die „ziemlich bekannteste Föhnwelle der Gute Laune-Welt“, gibt sich im Sommer mit seiner Kapelle die Open-Air-Ehre im Sparkassenpark in Mönchengladbach. Kuhn wird dort am 3. August 2024 auf der Bühne stehen, wie der Sparkassenpark am Freitag, 10. November, mitteilte. Der Vorverkauf für die Tour „Das Festival der Liebe 2024“ beginnt am Montag, 13. November, 10 Uhr bei Marktführer Eventim und zwei Tage später, am 15. November, 9 Uhr, bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Bei der vorigen Tour waren Tickets schnell vergriffen. Mehr als 75.000 Fans wollten dabei sein.