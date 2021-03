Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Mönchengladbach : Ein alter Bekannter kehrt ins Minto zurück

Peter H. Hess hat sich die Franchiserechte für die Filiale im Minto gesichert. Foto: Daniel Brickwedde

Mönchengladbach Vor einem Jahr ging die Restaurantkette Vapiano insolvent. Auch die Filiale in Mönchengladbach musste schließen. Nun kehrt Vapiano unter neuer Leitung ins Minto zurück. Was sich künftig am Konzept ändert und wann die Eröffnung geplant ist.