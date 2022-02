Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach : Dieser Mann wird vermisst

Mönchengladbach Laut Polizei könnte sich der 47-Jährige aus Mönchengladbach in Gefahr befinden. Möglicherweise hält er sich in Aachen oder Neuss auf.

In einer Vermisstensache sucht die Polizei den 47-jährigen Jan H. Er soll sein gewohntes Lebensumfeld in Mönchengladbach bereits seit dem 15.Dezember verlassen haben. Die Vermisstenanzeige wurde am Donnerstag, 10. Februar, bei der Polizei Mönchengladbach erstattet.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen hielt sich Jan H. in den letzten Tagen offenbar im Bereich Aachen (am 4. Februar) und Neuss (6.Februar) auf. Jan H. könnte auch in Richtung Niederlande unterwegs sein, so die Polizei.