Diebe in Mönchengladbach Diesel aus drei Lkw gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag, 26. Mai, um 23 Uhr auf Montag, 27. Mai, um 5 Uhr aus drei Lkw Diesel-Kraftstoff gestohlen. Die Fahrzeuge waren auf einem Rastplatz an der Straße Herrather Linde in Wanlo geparkt worden. Die Diebe hebelten laut Polizeibericht die Tankdeckel auf und zertrennten Sicherungsketten.