Solidaritätsveranstaltung nach Steinwürfen auf Lebenshilfe „Diese Tat war ein Akt des Terrors“

Am 27. Mai war öffentlich bekannt geworden, dass bislang Unbekannte Ziegelsteine auf eine Wohnanlage und die Geschäftsstelle der Mönchengladbacher Behindertenhilfe geworfen hatten. Der Sachschaden war gering, Menschen waren auch nicht verletzt worden. Aber die Aufschrift auf den Ziegelsteinen – „Euthanasie ist die Lösung“ – alarmierte. „Es ist nicht nur ein Angriff auf unsere Einrichtungen, es ist ein Angriff auf unsere Demokratie“, hatte Kalkan nach den Taten gesagt. Nicht nur er sieht dahinter einen beängstigenden wiederaufkeimenden Rechtsradikalismus. Auch Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) erinnerte in einer schriftlichen Mitteilung an die Lebenshilfe, die in der Kirche vorgelesen wurde, an die NS-Zeit, als Hunderttausende Menschen mit Behinderungen ermordet oder zwangssterilisiert wurden. Er mahnte: „Wehret den Anfängen.“ Und wie viele andere Redner auch verwies er auf das demokratische Grundrecht: „Die Würde ist unantastbar.“ Solidaritätsbekundungen hatten auch die Mönchengladbacher Bundestagsabgeordneten Gülistan Yüksel (SPD) und Günter Krings (CDU) geschickt, die aufforderten, geschlossen gegen Gewalt und Hass anzukämpfen.