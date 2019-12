Konzerte, Comedy und Vorträge : Diese Stars kommen 2020 in die Stadt

Sarah Connor präsentiert am 17. Juli im Sparkassen-Park ihr neues Album „Herz Kraft Werke“. Foto: dpa/Annette Riedl

Mönchengladbach Thomas Gottschalk, Udo Lindenberg, Sarah Connor... Die Liste der Prominenten, die im kommenden Jahr in Mönchengladbach zu Gast sind, ist lang.

Von Gabi Peters

Die Karten für den Abend mit dem Autor, Vorleser, Poetry-Slammer und TV-bekannten Mützenträger Torsten Sträter sind leider alle schon weg. Die Veranstaltung in der Kaiser-Friedrich-Halle am 29. Januar war ruckzuck ausverkauft. Es gibt aber noch viele weitere Stars, die im kommenden Jahr in Mönchengladbach auftreten werden.

Xavier Naidoo war schon häufiger in Mönchengladbach. Foto: Jörg Knappe/Knappe, Jörg (knap)

Das TiG hat zum Beispiel jede Menge Comedians auf der Programm-Liste. Konrad Beikircher, der Rheinländer aus Berufung, tritt dort am 2. Februar auf. Kabarettist und Fernsehmoderator Jürgen Becker, „enne echte Kölsche“, folgt am 5. März. Und es gibt noch mehr Spaßmacher: Ingo Oschmann zum Beispiel (18. März) und Dave Davis, der als Motombo Umbokko bekannt wurde (24. März).

Jethro Tull tritt am Schloss Rheydt auf. Foto: Travis Latam

Ebenfalls im TiG, aber in ganz anderer Kategorie unterwegs, sind Ulla Meinecke und Band (21. April). Meinecke gehörte in den 1980er Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen in der „deutschsprachigen Popmusik“. Nähere Informationen zu allen Auftritten unter www.dein-tig.de.

Thomas Gottschalk ist am 26. März in Mönchengladbach. Foto: dpa/-

Vorher talkt noch ein ganz großer Bühnenstar in der Kaiser-Friedrich-Halle. Thomas Gottschalk kommt auf Einladung des Initiativkreises am 26. März nach Mönchengladbach und wird in der Reihe „Pioniere der Welt“ von Dunja Hayali interviewt. Karten ab 27,40 Euro gibt es bei „adticket“.

Im Sparkassen-Park treten Udo Lindenberg (10. Juni), Fury and the Slaughterhaus (13. Juni), Mark Forster (20. Juni), Xavier Naidoo (10. Juli), Sarah Connor (17. Juli), Aerosmith (27. Juli) und Die Toten Hosen (3. September) auf. Für alle Konzerte gibt es noch Tickets. Für den Auftritt von Udo Lindenberg sind allerdings schon alle Karten für Rollstuhlfahrer verkauft. Mehr Infos zu den Konzerten, Anfangszeiten und Eintrittspreisen unter sparkassenpark.de.

Auch bei der Sommermusik Schloss Rheydt werden im kommenden Jahr bekannte Musiker auftreten. So wird beispielsweise am 23. August Jethro Tull, die Rockband um den legendären Flötisten Ian Anderson, erwartet. Außerdem treten auf: der deutsche Singer-Songwriter Nico Santos (22. August), die Kölner Musikgruppe Köbes Underground (21. August) und der belgische Sänger Milow (26. August). Mehr Info auch über die weiteren Konzerte unter schlossrheydt.de/sommermusik-schloss-rheydt/.

Seit 30 Jahren steht Ulla Meinecke auf der Bühne. Foto: Blazy