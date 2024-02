Bildungslandschaft Mönchengladbach Wo es noch freie Kapazitäten an weiterführenden Schulen gibt

Die genauen Anmeldezahlen der ersten Runde hat die Stadt noch nicht bekannt gegeben. Aber in vielen Gesamtschulen, Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen werden jetzt schon Zu- und Absagen verschickt. Das muss auch so sein. Denn die Eltern von abgelehnten Kindern müssen die Gelegenheit haben, ihren Nachwuchs an einer anderen Schule anmelden zu können. Möglich ist das am Samstag, 24. Februar, sowie am Montag und Dienstag, 26. und 27. Februar. Vorher sollte mit der Schule telefonisch ein Termin vereinbart werden.