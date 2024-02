Bildungslandschaft Mönchengladbach Diese Schulen müssen erweitert werden

Mönchengladbach · Fast 15.000 Kinder und Jugendliche werden in drei Jahren weiterführende Schulen in der Stadt besuchen. Das sind 450 mehr als noch vor einem Jahr prognostiziert. Und da ging man schon vor einer deutlichen Erhöhung aus. Es wird also eng in Mönchengladbachs Klassenzimmern. Zu eng.

Das Gymnasium an der Gartenstraße nimmt bereits seit Jahren vier Eingangsklassen auf, obwohl es nur dreizügig ist. Aber auch die Mehrklassenbildung wird bald nicht mehr reichen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

