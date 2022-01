Trauerfälle in Mönchengladbach : Diese prominenten Gladbacher sind 2021 gestorben

Trauerfälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ob Borussias Vize-Präsident, Mönchengladbachs Ehrenoberbürgermeister, ein berühmter Tabakwaren-Händler oder ein Musiker von internationalem Renommee: Um diese bekannten Gladbacher hat die Stadt 2021 getrauert.

Die Trauer in der Stadt war groß, als sich die Nachricht vom Tod Heinz Feldheges verbreitete. 13 Jahre war er Mönchengladbachs Oberbürgermeister gewesen, er war beliebt, wurde „Papa Mönchengladbach“ genannt. Am 23. Juni starb er im Alter von 92 Jahren. Neben Feldhege gab es eine Reihe weiterer Trauerfälle, die viele Menschen in der Stadt im Jahr 2021 bewegt haben.