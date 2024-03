Gesundheit in Mönchengladbach Warum Endometriose zu eingeschränkter Fruchtbarkeit führen kann

Bundesweit erkranken jährlich rund 40.000 Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren neu an Endometriose. Damit ist die Krankheit nach dem Myom die zweithäufigste Erkrankung der Frau. Die verschiedenen Theorien zur Entstehung von Endometriose könnten bislang noch nicht wissenschaftlich bestätigt werden, sagt Privat-Dozent und Chefarzt Darius Salehin. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Evangelischen Krankenhaus Bethesda und Leiter des dortigen Endometriosezentrums. Obwohl Endometriose nicht vererbbar sei, gebe es doch eine familiäre Häufung, so Salehin.