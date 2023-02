Warnstreik in Mönchengladbach Viele Kitas bleiben zu oder arbeiten im Notbetrieb

Wenn am Dienstag, 28. Februar, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Warnstreik treten, dann sind davon auch eine Reihe von Kindertagesstätten der Stadt betroffen. Sechs Kitas müssen am Dienstag schließen, 16 bieten nur Notbetreuung an. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Eltern der betroffenen Einrichtungen seien vorab über die Streikmaßnahmen informiert worden.