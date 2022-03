Städtische Kitas in Mönchengladbach

Auch in Mönchengladbacher Kindertageseinrichtungen gibt es Warnstreiks. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Wegen Warnstreiks haben einige Einrichtungen am Freitag komplett geschlossen, in anderen wird eine Notbetreuung angeboten. Wir geben die Übersicht.

Nachdem der Verhandlungsauftakt zwischen Arbeitgebern und Verdi ohne Ergebnis beendet wurde, hat die Gewerkschaft die Beschäftigten zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Betroffenen von den Arbeitsniederlegungen in kommunalen Kindertagesstätten ist erneut auch Mönchengladbach. Die Stadtverwaltung ist darüber informiert worden, dass am Freitag, 18. März, Streikmaßnahmen in den städtischen Kitas stattfinden werden.