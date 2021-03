Kostenpflichtiger Inhalt: Übersicht für 2021 und 2022 : Hier kommen in Mönchengladbach Baugrundstücke auf den Markt

Architekt Burkhard Schrammen hat für Investor CQ Haus das Beines-Areal in Rheydt geplant: So soll es dort aussehen. Foto: Schrammen Architekten

Mönchengladbach Wer ein Haus bauen will, sollte früh wissen, wo es Grundstücke gibt. Die sind in Mönchengladbach schon seit Jahren sehr begehrt. Das sind die wichtigsten Baugrundstücke, die 2021 und 2022 in der Stadt verkauft werden sollen.