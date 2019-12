Kostenpflichtiger Inhalt: Deutschlandweiter Wettbewerb : Diese Gladbacherin will „Fräulein Kurvig“ werden

Manuela Brotzki kämpft am heutigen Donnerstag um den Schönheitstitel. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Manuela Brotzki will am Donnerstag in Krefeld den Titel der besonderen Schönheitskönigin mit den weiblichen Kurven erringen. Ihr gehe es darum, bei der Veranstaltung echte Frauen aus dem realen Leben zu zeigen.