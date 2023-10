Einbrüche, Unfälle, Gewaltdelikte So mitteilsam ist die Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach · Weniger als fünf Prozent der bekannten Delikte in Mönchengladbach schaffen es in eine öffentliche Pressemeldung der Polizei. Wir haben uns angeschaut, welche Taten am häufigsten gemeldet und warum nicht alle veröffentlicht werden.

11.10.2023, 11:23 Uhr

Blick auf das Polizeipräsidium in Mönchengladbach, kurz nach der Übergabe. (Archivfoto) Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Im Jahr 2022 hat die Polizei Mönchengladbach 1143 Pressemitteilungen auf dem Presseportal veröffentlicht. Im gleichen Zeitraum wurden in Mönchengladbach der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) zufolge 24.951 Straftaten bekannt. Damit steht die Presseabteilung der Mönchengladbacher Polizei im Vergleich gut da. In Düsseldorf, Köln, Krefeld und Duisburg wird deutlich seltener kommuniziert.