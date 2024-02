Barrierefreiheit in Mönchengladbach Neue Bushaltestellen werden umgebaut

Der öffentliche Nahverkehr soll immer barrierefreier werden. Die gesetzliche Vorgabe, dass dies eigentlich bis Ende 2022 hätte erfolgt sein müssen, ist Makulatur. Ausnahmen waren erlaubt, die müssen aber abgearbeitet werden. Und das soll in Mönchengladbach in diesem Jahr an vier Bushaltestellen geschehen. Betroffen sind zehn Bushaltepunkte und zwei Fußgängerüberwege, für die per Ausschreibung nun Baufirmen gesucht werden, die die Haltestellen bis Ende Juli dieses Jahres barrierefrei umbauen. Dafür (und für weitere Haltepunkte) hatte die Stadt im vergangenen Jahr 880.000 Euro Fördermittel vom Land bekommen.