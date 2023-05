Zugausfälle in Nah-, Regional- und Fernverkehr So läuft der Bahnstreik in Mönchengladbach

Mönchengladbach · Zugreisenden stehen 50 Stunden Warnstreik in Nah- und Fernverkehr bevor. Welche Linien in Mönchengladbach davon betroffen sind und was es noch Wichtiges rund um den Streik zu wissen gibt.

13.05.2023, 05:11 Uhr

Auf diesen Anblick müssen sich Zugreisende zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Dienstagabend, 24 Uhr, einstellen. Foto: David Grzeschik

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wird wie geplant von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, die Arbeit niederlegen. Das teilte die Gewerkschaft mit. Zugreisende müssen sich somit auf Einschränkungen einstellen. Sowohl der Fern-, als auch der Regional- und S-Bahnverkehr ist davon bundesweit betroffen. Auch in Mönchengladbach müssen sich Zugreisende auf Ausfälle einstellen: Es wird auf keiner Linie ein Busersatzverkehr angeboten. Davon betroffen sind folgende Linien: S-Bahn-Linie S 8

Die Regionalbahn-Linien RB 27, RB 33, RB 34, RB 35

Die Regionalexpress-Linien RE 4, RE 8, RE 13 und RE 42 Die Deutsche Bahn weist zudem darauf hin, dass bereits am früheren Sonntagabend mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen ist. Nicht betroffen ist das Bus-Angebot der NEW in der Stadt, hier werden alle regulären Linienbusse fahren. Pendlerinnen und Pendler können sich nach Angaben der Bahn unter www.zuginfo.nrw über den jeweils aktuellen Stand informieren. Fahrgäste mit einem Ticket für den Zeitraum 14. bis 16. Mai können die Fahrscheine ab sofort flexibel bis einschließlich Sonntagabend nutzen. Eine flexible Nutzung nach Streikende ist dieses Mal nicht möglich.

