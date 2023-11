Top-Leistungen in Mönchengladbach Diese Gladbacher sind unter den besten Azubis in NRW

Der Maschinenbau und die Textil-Branche in Mönchengladbach haben einen exzellenten Ruf. Dass dieser auch gerechtfertigt ist, zeigen die Leistungen der Auszubildenden in Mönchengladbach aus den entsprechenden Betrieben. Denn gleich vier Auszubildende aus Gladbacher Betrieben gehören zu den besten in Nordrhein-Westfalen. Sie haben in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf die besten Leistungen landesweit erbracht und wurden dafür nun von den 16 Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes bei einer zentralen Feier geehrt. Dazu gehören Felix Friese (Elektroniker für Geräte und Systeme bei der Scheidt & Bachmann GmbH), Niklas Dorendorf (Industriemechaniker bei der SMS Group GmbH), Lucas Winter (Mechatroniker bei der Trützschler Group SE) sowie Leon Gräbitz (Produktveredler Textil bei der Junkers & Müllers GmbH). Das teilte die IHK Mittlerer Niederrhein mit.