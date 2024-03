Menschen machen sich stark in Mönchengladbach Dienstfahrrädchen hat jetzt einen Namen

Dabei sorgt das Dienstfahrrädchen mit seinen bunten Rädern und dem Briefkasten hinten für Aufsehen. Gebaut und gestiftet hat es Stefan Prisack. Und das Modell ist ein echtes Schätzchen: „Die gibt es nicht mehr serienmäßig. Früher gab es die auch noch mit Motor“, weiß Georg Bockers von Georgs Fahrradladen. Doch ein griffiger Name für das Rad fehlte. Hier waren die Mönchengladbacher gefragt. Über hundert Vorschläge für einen Namen kamen zusammen. Ein Kind habe einmal gefragt, „Hat das Rad einen Namen?“, beschreibt Claudia Busenius-Pongs den Hintergrund zur Aktion. „Wir haben viele tolle Namen bekommen. Vielen Dank an alle Bürger von Mönchengladbach“, fügt sie hinzu. Am 10. Januar tagte dann die Jury in der Textilakademie NRW.