Dienstantritt Christiane Schüßler : Die neue Beigeordnete begann als Lehrerin

Mönchengladbach Christiane Schüßler ist jetzt zuständig für die Fachbereiche Schule, Sport, Bibliothek, Archiv, Weiterbildung, Musik, Museen und Kulturbüro.

Die Stadt hat eine neue Beigeordnete: Christiane Schüßler leitet das Dezernat IV für Bildung , Kultur und Sport und ist somit die Nachfolgerin von Gert Fischer, der in den Ruhestand ging.

Schüßler hatte am 1. Februar ihren Dienstantritt bei der Stadtverwaltung Mönchengladbach . Oberbürgermeister Felix Heinrichs überreichte ihr vor Beginn der turnusmäßigen Sitzung des Verwaltungsvorstands im Rathaus Abtei die Ernennungsurkunde.

Die neue Beigeordnete arbeitete zuletzt als Referatsleiterin im Schulministerium Düsseldorf und war zuvor Dezernentin in der oberen Schulaufsicht in der Düsseldorfer Bezirksregierung. Seit 2017 war sie zudem Berichterstatterin der Kultusministerkonferenz bundesweit für alle schulischen Fragen im Zusammenhang mit Migration. In der Stadtverwaltung ist sie zuständig für die Fachbereiche Schule und Sport, Bibliothek und Archiv, Weiterbildung und Musik, die Museen und das Kulturbüro.