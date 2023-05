Autos geknackt und Fahrräder gestohlen Diebstahlserie in Hardt – Polizei sucht Zeugen

Aus den Wagen entwendeten die Täter zum Teil Wertgegenstände und persönliche Dinge. Die Fahrzeuge waren auf den Straßen Alexander-Scharff-Straße, Gartenkamp, Döhmenkamp und Nikolausstraße abgestellt, die Fahrräder in einem Innenhof an der Alexander-Scharff-Straße. Mehrere Zeugen beobachteten gegen kurz nach 2 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer, die die Räder entwendeten beziehungsweise sich an einem der aufgebrochenen Autos zu schaffen machten. Die eingesetzten Beamten fahndeten im Nahbereich nach den Tätern, konnten aber niemanden ausfindig machen. Die gestohlenen Räder hingegen fanden sie auf dem Gehweg der Straße Heidekamp. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise erbittet sie unter der Telefonnummer 02161 290.