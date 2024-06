An Mönchengladbacher Reitanlage Dreiste Radlader-Diebe schlagen am helllichten Tag zu

Der Ueddinger Landwirt kann es kaum fassen: „Die Menschen werden immer dreister“, sagt der Mann, der lieber anonym bleiben möchte, im Gespräch mit unserer Redaktion. Von seinem Reiterhof ist ein Radlader gestohlen worden – „und das im laufenden Betrieb. Wir haben gerade nur kurz Pause gemacht.“ Während also das Deutschlandspiel lief, schlugen die dreisten Diebe zu. Gegen 19.30 Uhr am Mittwoch, 19. Juni, sei eine Person an einem nahe gelegenen Feldweg ausgestiegen und gezielt zu der Baumaschine gegangen, so berichtet der Landwirt den Tathergang.