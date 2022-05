Kriminalität in Mönchengladbach : Diebinnen sind erfolgreich mit dem Glas-Wasser-Trick

Kriminalität in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Frauen sagen einer 92-jährigen Frau mit Rollator, sie wollen ihr helfen. Stattdessen haben sie die Seniorin bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 92-jährige Frau aus Hardterbroich-Pesch ist Opfer von Trickbetrügerinnen geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Tat geschah bereits am vergangenen Mittwoch, doch erst am Wochenende war der 92-Jährigen der Diebstahl aufgefallen.