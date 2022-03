Seltener Fall für die Mönchengladbacher Polizei : Diebe stehlen Wellensittiche an Kindergarten

Mönchengladbach Die Täter kletterten über einen Zaun und brachen eine Voliere sowie ein Vogelhaus auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass acht Tiere entwendet wurden.

Von einem Gelände an der Giesenkirchener Straße haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen eine Voliere beschädigt, aus der nun mehrere Wellensittiche fehlen.

Die Täter überkletterten laut Polizeibericht vermutlich einen Zaun, um auf das an einem Kindergarten liegende Gelände und somit an die Voliere zu gelangen. Dort entfernten sie zunächst gewaltsam Bretter und gingen in den Flugbereich der Voliere. Das darin liegende Vogelhaus wurde so aufgebrochen, dass man hineingreifen konnte.