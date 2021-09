Polizei in Mönchengladbach ermittelt : Diebe stehlen Kleidung einer bekannten Modefirma

Mönchengladbach Bevor die Ware im Lkw angeliefert werden sollte, hatte der Fahrer einen Zwischenstopp auf einem Autohof eingelegt. Der Wert der gestohlenen Kleidung liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Diebe haben zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aus einem Lastwagen in Güdderath eine große Menge Bekleidung gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Fahrer an eine bekannte Modefirma in Mönchengladbach ausliefern. Weil man den Lastwagen am Samstag dort nicht mehr entladen konnte, parkte der Mann den Lkw bis Montagmorgen auf dem Gelände eines Autohofs am Marie-Bernays-Ring. In dieser Zeit hielt sich der Fahrer weiter dort auf und übernachtete auch in dem Lastwagen.