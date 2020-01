Schützen in Mönchengladbach geschockt : Verzweifelte Bruderschaft: Ihr Jungschützensilber wurde gestohlen

Schützen in Mönchengladbach geschockt

So sieht es aus, das Königssilber der Jungkönige der St. Helena Bruderschaft, das gestohlen wurde. Foto: St. Helena Bruderschaft/Walter Gillessen

Rheindahlen Die Rheindahlener Schützen bitten inständig um die Rückgabe der Kette, die für sie von einem hohen ideellen Wert ist. Am 26. Januar ist Krönungsmesse.

Die Schützen in Rheindahlen sind in heller Aufruhr: Am 26. Januar ist Krönungsmesse, und das Jungschützensilber ist weg. Gestohlen. Für die St. Helena Schützenbruderschaft und Kirchspiel war und ist dies eine traurige und schockierende Nachricht. „Die Königskette hat sicherlich keinen sehr hohen materiellen Wert, aber für uns ist sie unbezahlbar“, sagt Pressewart Walter Gilessen. Und: „Daran hängt Geschichte.“ Auf der Kette sind alle Rheindahlener Jungschützenkönige der letzten Jahrzehnte mit einer Gravur verewigt.