Polizei ermittelt in Mönchengladbach : Diebe bestehlen Senior und flüchten in schwarzem Auto

Mönchengladbach Zwei Trickdiebe hatten sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben und gesagt, sie müssten Leitungen überprüfen. Trotz der Skepsis ihres Opfers gelang es ihnen, dem Mann Schmuck und Geld zu stehlen.

Angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsdienstes haben sich am Dienstag in Windberg als Trickdiebe entpuppt. Ihr Opfer: ein 83 Jahre alter Mann. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die beiden Täter aus der Wohnung des Seniors Schmuck und Bargeld. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr ereignet haben. Etwa eine halbe Stunde zuvor sollen dem Senior am Telefon Prüfungen der Leitungen in seiner Wohnung angekündigt worden sein.