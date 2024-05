Vorfälle in Mönchengladbach Diebe bestehlen mit Tricks zwei Autofahrerinnen

Mit unterschiedlichen Maschen haben Diebe zwei Autofahrerinnen bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wartete am Montag, 6. Mai, eine 81-jährige Frau gegen 16.10 Uhr in ihrem geparkten Auto an der Sittardstraße auf eine Bekannte. Ein Mann klopfte gegen die Fensterscheibe. Als die 81-Jährige die Tür öffnete, breitete der Fremde einen Stadtplan vor ihr aus, um nach dem Weg zu fragen. Während des Gesprächs stahl der Mann aus der Handtasche, die hinter dem Fahrersitz stand, das Portemonnaie der 81-Jährigen. Die Geldbörse wurde später bei der Bundespolizei am Europaplatz als Fundsache abgegeben. Das Geld fehlte.