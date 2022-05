Sexuelle Belästigung in Mönchengladbach : Dieb vergreift sich an Polizistin

Die Polizei Mönchengladbach nahm in der Nacht zu Dienstag einen 30-jährigen Mann in Gewahrsam Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Ein 30-jähriger Mann aus Mönchengladbach brachte es in einer Nacht auf gleich fünf Strafanzeigen. Zunächst war er unter Drogen mit einem gestohlenen Wagen gefahren. Dann folgte weiteres, schlimmeres Fehlverhalten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte die Polizei gegen 2.45 Uhr den Hinweis auf einen Verdächtigen erhalten: Ein Mann, so wurde gemeldet, halte an der Waldnieler Straße Autos an und bitte um eine Mitfahrgelegenheit.