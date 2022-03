Versuchter Diebstahl in Mönchengladbach : Dieb sprüht Mann in Tankstelle Reizgas ins Gesicht

Dieb sprüht Mann in Tankstelle Reizgas ins Gesicht

Versuchter Diebstahl in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Täter steckte heimlich eine Flasche Wodka ein. Als ein Mitarbeiter der Tankstelle ihn zur Rede stellte, wurde er plötzlich angegriffen.

Ein Mann hat am Sonntag in einer Tankstelle an der Eickener Straße versucht, Wodka zu stehlen und anschließend einen 23-jährigen Tankwart mit Pfefferspray verletzt.