Freie Plätze in Mönchengladbach Die zehn beliebtesten Ausbildungsberufe

Mönchengladbach · Jugendliche, die jetzt noch keinen Ausbildungsplatz haben, und Betriebe, die noch keinen Azubi gefunden haben, sollten dranbleiben: Die Chancen sind gut, in den kommenden Monaten zusammenzufinden. So viele Stellen und Bewerber gibt es in Mönchengladbach.

03.04.2024 , 12:51 Uhr

Das Kfz-Handwerk (hier die Ausbildungswerkstatt in der Kreishandwerkerschaft) gehört zu den beliebtesten Ausbildungsberufen. Foto: Markus Rick (rick)